Kampf gegen Brustkrebs: Sängerin Jessie J gibt Gesundheitsupdate

Jessie J hatte Anfang des Monats ihre Fans darüber informiert, die Diagnose Brustkrebs erhalten zu haben. Zum Glück befinde sich dieser aber noch in einem frühen Stadium: «Ich hebe das Wort ‹früh› hervor. Krebs ist in jeder Form schlimm, aber ich halte mich an dem Wort ‹früh› fest», hatte sie damals geschrieben. Zugleich kündigte sie vorerst an, eine Auszeit einzulegen, um sich von der Behandlung und der Operation erholen zu können.