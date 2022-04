Kampf gegen die Pfunde: So viel hat Pietro Lombardi schon abgenommen

Sänger Pietro Lombardi (29) hat angekündigt, dass er abnehmen will. In einer Instagram-Story berichtet er seinen Fans nun über einen ersten Erfolg in dieser Mission. In vier Tagen habe er eineinhalb Kilo verloren, erklärte er da auf dem Weg zum Sport. Das Problem: Er habe momentan so viel Gewicht, dass man nicht erkennen könne, dass er schon ein paar Pfund verloren hat. Die ersten fünf bis sieben Kilos werde man wohl nicht sehen, vermutet er in dem Post.