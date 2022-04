Kampf gegen Krebs verloren: Sophia Thiel trauert um Freundin

Gemeinsam mit ihrem Mann Achim Sam habe sie sich 2019 in Los Angeles um Sophia Thiel in ihrer «persönlich schwierigsten Zeit» gekümmert und «mir wieder Mut gegeben - meine zwei Herzmenschen», schreibt die 27-Jährige weiter und fügt an: «Verena, du Kämpferin, ich war mir so sicher, dass du diesem verdammten Krebs in den Hintern trittst und wir noch einmal gemeinsam nach L.A. reisen. Dass du diesen Kampf verloren hast, bricht mir wortwörtlich das Herz. Das ist nicht fair. Ich verstehe das nicht. Mir fehlen die Worte. Du fehlst mir.» Sie werde ihre Freundin und die gemeinsame Zeit nie vergessen und sie für immer in ihrem Herzen tragen, erklärt Thiel abschliessend.