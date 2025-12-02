«Kann ich empfehlen»: Axel Prahl freut sich auf neuen Münster-«Tatort»

Theater wird wichtiger

Auf die Frage, ob ihm die KI–Entwicklung in seinem Berufsfeld Sorgen bereite, antwortete Prahl gelassen: «Fortschritt wird man nicht aufhalten können. Ich frage mich eher, wie gehen wir damit um? Wie schützen wir unsere Persönlichkeitsrechte?» Der Schauspieler sieht in der technologischen Entwicklung sogar eine Chance für die darstellenden Künste: Wenn im Film bald alles am Rechner entstehen könne, würden «persönliche Auftritte, bei denen noch reale Menschen auf der Theaterbühne stehen, eine ganz andere Bedeutung» bekommen.