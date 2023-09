Kann Prinz Harry jemals glücklich werden?

Schwierige Job–Aussichten

Harry hat in Grossbritannien für viel verbrannte Erde gesorgt, und auch in den USA sollen sich bereits etliche prominente Freunde abgewandt haben. Wer hält jetzt noch zu ihm und seiner Frau? Wie kann es für das Paar weitergehen? Denn auch beruflich läuft es wohl nicht ganz so, wie es sich das Paar für seine After–Königshaus–Zeit vorgestellt hat. Harry beschrieb es in seinem Buch «Reverve» – er hat keine richtige Ausbildung, wurde zur Unselbständigkeit erzogen. Wie soll er jetzt selbst für seinen Unterhalt sorgen und sein Leben organisieren? Die Sussexes setzten auf einen Millionen–Deal, wollten angeblich ein eigenes Medienimperium schaffen. Doch im Juni wurde bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Spotify beendet wird. Demnach wird es keine zweite Staffel von Meghans Podcast «Archetypes» geben. Und auch mit dem Streamingdienst Netflix hakt es: Nach der erfolgreichen Netflix–Doku «Harry & Meghan» Ende 2022 bleibt Harrys neue Doku «Heart of Invictus» über den von ihm initiierten Sportwettbewerb Invictus Games weit hinter den Erwartungen zurück, eine weitere Produktion des Paares soll wegen des Hollywood–Streiks derzeit auf Eis liegen. Ihre interessantesten Geschichten – ihr Kennenlernen, seine Vergangenheit – haben sie ohnehin bereits erzählt. In den nächsten Jahren müssen sie beweisen, ob sie darüber hinaus noch etwas bieten können.