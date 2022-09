Kanye West beendet seine Zusammenarbeit mit Gap

West und die US-amerikanische Firma hatten im Jahr 2020 einen Deal geschlossen, demzufolge Produkte von Yeezy durch Gap vertrieben werden sollten. Doch in der Kooperation hakte es laut West. So sei er nicht in zufriedenstellendem Masse in Preis- und Design-Entscheidungen eingebunden worden. Auch habe Gap das Versprechen nicht gehalten, Geschäfte zu eröffnen, in denen ganz Wests Modemarke Yeezy im Mittelpunkt steht.