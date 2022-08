Kanye West attackiert auch Kid Cudi

Auf derselben Fake-Titelseite attackiert Kanye West auch seinen Rap-Rivalen Kid Cudi (38). «Kid Cudi wollte auf der Beerdigung spielen, hatte aber Angst vor Flaschenwerfern», ist unter der Schlagzeile in kleiner Schrift zu lesen. Damit spielt er auf einen Vorfall bei einem Konzert an, auf dem Kid Cudi auf der Bühne mit Flaschen beworfen wurde. Kid Cudi war als Freund von Pete Davidson bei Kanye West in Ungnade geraten.