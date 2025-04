Kanye West: Hat Bianca Censori ihn deshalb verlassen?

West, Ex–Ehemann von Kim Kardashian (44) und einstmals angesagter Rapper, hat sich in den vergangenen Jahr oftmals antisemitisch geäussert. Vor wenigen Wochen hatte er zudem etwa auch ein Hakenkreuz–T–Shirt zum Verkauf angeboten. Gehäufte Social–Media–Tiraden Wests scheinen für Censori schliesslich zu viel geworden zu sein. Das deutet er laut eines Medienberichts zumindest selbst in einem neuen Lied an.