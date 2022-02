Kanye West löscht Instagram-Beiträge und entschuldigt sich

«Ich übernehme die Verantwortung»

Derzeit sind auf dem Account Wests nur zwei neue Posts zu finden. Er habe gelernt, dass andere sich so fühlten, als ob er sie anschreie, wenn er alles in Grossbuchstaben schreibe, erklärt der Rapper zunächst: «Ich arbeite an meiner Kommunikation.» West danke allen für ihre Unterstützung.