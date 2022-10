Kanye West soll Johnny Depps Anwältin Camille Vasquez engagiert haben

US-Rapper Kanye West (45) fiel schon häufig mit absurden oder gerade heraus wahnwitzigen Aussagen auf. Zuletzt nahmen seine Behauptungen aber derartig bedenkliche Züge an, dass nun sogar eine Klage über 250 Millionen US-Dollar von der Familie des getöteten George Floyd ins Haus geflattert sein soll - West hatte zuvor behauptet, Floyd sei an Drogenmissbrauch gestorben, nicht infolge von Polizeigewalt. Um sich juristisch gegen die Klage zu rüsten, soll er sich laut «TMZ» nun Hilfe von einer Anwältin geholt haben, die zuletzt selbst zu so etwas wie einem Star wurde: Camille Vasquez (38), die unlängst Johnny Depp (59) in dessen Gerichtsprozess gegen seine Ex Amber Heard (36) unter anderem vertreten hatte.