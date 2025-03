Kanye West: Song mit Diddy und Tochter North sorgt für Ärger

Kurz vor der Veröffentlichung von «Lonely Roads Still Go to Sunshine» postete West zudem einen vermeintlichen Screenshot, der einen aggressiven Textaustausch zwischen ihm und Kardashian dokumentieren soll. Kardashian führt in dem Gespräch an, das Copyright, also die Namensrechte, für die gemeinsame Tochter zu besitzen. Ausserdem fordert Kardashian ihren Ex auf, den Diddy–Song zu «stoppen» und informiert ihn über ihre eingeleiteten rechtlichen Schritte.