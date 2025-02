Kanye West und Bianca Censori: Sprecher dementiert Scheidungsgerüchte

Die britische «Daily Mail» berichtet, dass eine dem Rapper nahestehende Quelle bestätigt haben soll, dass sich das Paar getrennt hat und in den kommenden Tagen den Scheidungsantrag einreichen wolle. «Page Six», die Klatschseite der «New York Post», gab ebenfalls unter Berufung eines Insiders an, dass die beiden sich nach der Hochzeit im Jahr 2022 in der Krise befinden sollen. Demnach habe Bianca Censori «genug», nachdem West Hakenkreuz–Shirts zum Kauf angeboten haben soll. «Sie hat ihm gesagt, dass sie so nicht ist und dass sie damit nicht in Verbindung gebracht werden kann», erklärte die Quelle, die auch anmerkte, dass West glaube, dass seine Partnerin «irgendwann zu ihm zurückkommen wird» und «nur wütend auf ihn» ist.