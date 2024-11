Kanye West veröffentlicht Musikvideo mit Töchtern North und Chicago

Töchterchen North war bereits auf mehreren Songs und Musikvideos ihres Vaters zu hören bzw. zu sehen. Im Alter von einem Jahr erschien sie im Video zur Single «Only One». Im Februar 2024 veröffentlichte Kanye West ein Video zum Track «Talking / Once Again», ebenfalls mit Ty Dolla Sign, auf dem North als Gastkünstlerin zu hören ist. Zudem kündigte sie im März an, an ihrem ersten eigenen Album mit dem Titel «Elementary School Dropout» – eine Hommage an Kanye Wests «The College Dropout» – zu arbeiten.