Kanye West verstört mit Grusel-Trailer zu seinem neuen Album

Kanye West, der in seiner Karriere bereits für einige Skandale gesorgt hat, macht damit seinem Image alle Ehre. Das Ende des Trailers verrät, dass «Vultures» in drei Bände aufgeteilt wird. Der erste Teil wird demnach am 9. Februar veröffentlicht, während die weiteren Ausgaben am 8. März und 5. April folgen sollen. In seiner Instagram–Story enthüllte der 46–Jährige bereits die verschiedenen Cover für jedes Volume. Auch diese sind düster und morbid gehalten.