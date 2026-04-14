Kanye West wegen Körperverletzung verklagt

Die Vorwürfe im Detail

Der Kläger ist ein unbekannter Mann, der in den Unterlagen als «John Doe» aufgeführt wird. Er wirft West vor, ihn kurz vor 23 Uhr im Gartenbereich des bekannten Hollywood–Hotels unvermittelt ins Gesicht geschlagen zu haben. Der Mann sei durch den Aufprall bewusstlos geworden. Laut Klageschrift soll West ihn danach weiter geschlagen haben, während er reglos am Boden lag. Der Kläger gibt an, den Vorfall in keiner Weise provoziert zu haben.