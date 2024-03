Kanye Wests Release-Party: Kim Kardashian feiert mit Bianca Censori

Biancas Super–Bowl–Outfit als «Taco–Schale» verspottet

Was Fans erstaunen dürfte: Kim soll ein freundschaftliches Verhältnis zu Bianca pflegen. Gleichzeitig ist sie Berichten zufolge kein Fan davon, dass Bianca ihre gewagte Mode vor den Augen ihrer gemeinsamen Kinder mit Kanye zur Schau stellt. «Kim hat Kanye angewiesen, dass Bianca sich niemals in der Nähe ihrer Kinder so kleiden darf», so eine ungenannte Quelle gegenüber «Daily Mail». Kim sei «wirklich überrascht, dass Kanye seine Frau so aus dem Haus gehen lässt». Während des Super Bowls am 11. Februar in Las Vegas wurde Bianca in einem knappen Outfit fotografiert, das kaum ihre Brüste und ihren Hintern bedeckte und im Internet als «Taco–Schale» verspottet wurde. Nur wenige Tage zuvor trug sie einen durchsichtigen Regenmantel, unter dem sie nichts trug. Biancas Eltern sollen sich von Kanye und den öffentlichen Auftritten ihrer Tochter «gedemütigt» fühlen.