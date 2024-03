Kanzler Olaf Scholz: «Meine Frau und ich gucken sehr selten Fernsehen»

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) und seine Ehefrau, die Politikerin Britta Ernst (63), gucken «sehr selten Fernsehen». Das verriet der 65–Jährige in der Talkshow «3nach9». In der Sendung fügte Scholz laut Vorabbericht hinzu: «Das passt einfach nicht in die Lebens– und Zeitplanung.» Scholz erklärte weiter: «Aber was wir ziemlich oft gucken, ist am Freitag Talkshow – und eben ‹3nach9›.»