Kanzlerwahl: Familie von Friedrich Merz ist bei Debakel dabei

CDU–Chef Friedrich Merz (69) ist am Dienstag im ersten Wahlgang bei der Kanzlerwahl gescheitert. Er erhielt in geheimer Abstimmung sechs Stimmen weniger als benötigt. Vor Ort mit ansehen musste diese historische Pleite die Familie von Merz. Seine Ehefrau Charlotte Merz verfolgte mit den gemeinsamen Töchtern Constanze Merz und Carola Clüsener die Wahl. Die drei Damen sassen in blauen Outfits auf der Ehrentribüne im Bundestag. Während Charlotte Merz sich in einem hellen Blauton präsentierte, waren die beiden Töchter in dunkleren Ensembles erschienen.