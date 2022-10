Er und ein Kumpel setzten sich ins Auto und fuhren nach Las Vegas - eine mehr als vierstündige Fahrt von Los Angeles. «Ich wurde im Dunes Casino ohnmächtig und es stellte sich heraus, dass die Schmerzen in meinem Bein innere Blutungen waren und das Blut an meiner Oberschenkelarterie heruntertropfte», verriet der Darsteller. «Ich blutete schon den ganzen Tag und sie brachten mich sofort ins Krankenhaus.» Er erinnerte sich noch, was die Ärzte sagten: «‹Wir wissen nicht, ob wir Ihr Leben retten können, aber wir werden es versuchen.› Es war das Beängstigendste, was mir je in meinem Leben passiert ist», so Kanan.