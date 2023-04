Karin Gregorek ist tot. Die Schauspielerin starb laut übereinstimmenden Medienberichten bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag in Berlin. Sie wurde vor allem in der Rolle der Schwester Felicitas in der ARD-Serie «Um Himmels Willen» bekannt. Sie wurde 81 Jahre alt. Eine Todesursache ist noch nicht bekannt.