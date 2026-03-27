Karin Thaler über «Rosenheim-Cops»: «Da muss noch mal ein Mann her»

In ihrem neuen Buch «Stark, weil ich stark sein musste: Die Doppelrolle meines Lebens» (Knaur HC, 1.4.) schreibt Thaler über die Beziehung zu ihrer Mutter, die spielsüchtig und hoch verschuldet war und wegen versuchter räuberischer Erpressung in den 90ern über zwei Jahre im Gefängnis sass. Einen Teil der Schulden hat Thaler zurückgezahlt – mit spürbaren Folgen für sie und ihren Mann: «Es ging uns richtig, richtig mies. Ich habe gedreht und gedreht. Mein Mann hat auch geschuftet und mir seine ganzen Einnahmen gegeben – und das Geld war sofort wieder weg.» Im Interview erklärt sie, wie ihre Beziehung trotz der emotionalen und finanziellen Probleme überlebt hat und was sie für ihr grosses Ehejubiläum plant.