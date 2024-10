Karina Gottschalk: «Thomas hat sich für mich entschieden»

Jetzt ist Karina doch bekannt

Bei öffentlichen Auftritten sieht man das Paar schon lange nur noch zusammen und die Frau, die «auch aus dem Fernsehgeschäft» kommt, absolviert ihre Red–Carpet–Auftritte an seiner Seite von Anfang an sehr gut. Dass sie nahezu immer dabei ist, liegt auch an ihm. «Ich weiss natürlich, dass ich neben ihr besser aussehe als ohne sie», sagt er. Karina habe «nie berühmt oder bekannt werden» wollen, erzählt der ehemalige Star–Moderator weiter, und fügt stolz hinzu: «Das habe ich ihr versaut.»