Karl Cook (32), der Ex-Mann von «The Big Bang Theory»-Star Kaley Cuoco (37), wird erneut den Bund der Ehe eingehen. Das gab der Profireiter über seinem offiziellen Instagram-Account bekannt. Zu einem Foto, das ihn freudestrahlend und seine Auserwählte Mackenzie Drazan mit dickem Klunker am Ringfinger zeigt, schrieb er: «Keine Witze oder lustigen Kommentare, einfach nur tiefsitzende Freude und Liebe. Ich liebe dich so sehr, Mackenzie Drazan. Es tut mir so leid, dass du dich dazu entschieden hast, sehr viel mehr Zeit mit mir zu verbringen.»