Karl-Heinz Rummenigge wird 70: Immer nur der FC Bayern

Karl–Heinz Rummenigge wurde zum Architekten der modernen Bayern. Als «Aussenminister» des Klubs baute er ein internationales Netzwerk auf, pflegt enge Kontakte zu FIFA und UEFA. «Er ist so gut vernetzt wie kein anderer», bestätigt Sky–Experte Didi Hamann im Interview mit Sky. Statt sich den Emotionen im Fussball hinzugeben, taktiert Rummenigge im Hintergrund mit den Finanzen und handelt als oft unterkühlt wirkender «Killer–Kalle» einen Sponsorendeal nach dem anderen raus. Es sei nun mal sein Ehrgeiz, «den ganzen Laden zu finanzieren», wie er einmal sagte. Klar, dass Hoeness genau ihn anruft, wenn es beim FC Bayern mal brenzlig wird.