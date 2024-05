Karl Lagerfeld: In Hamburg ist ein Weg nach ihm benannt

Karl Lagerfeld, der am 19. Februar 2019 in Paris verstarb, erblickte in Hamburg als Sohn eines Dosenmilchfabrikanten das Licht der Welt. Seine Kindheit verbrachte er in Schleswig–Holstein. Mutter Elisabeth Bahlmann (1897–1978) schickte ihn später auf eine Schule in der französischen Hauptstadt. Dort machte Lagerfeld später bekanntermassen Karriere in der Modebranche. Als Kreativdirektor von Chanel prägte er die internationale Modewelt.