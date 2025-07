Karl Lagerfelds ehemalige Villa bei Paris versteigert

Ein Pariser Apartment des ehemaligen Chefdesigners von Chanel war bereits im letzten Jahr unter den Hammer gekommen. In nur 19 Minuten sei die 260 Quadratmeter grosse Wohnung Lagerfelds, die laut «Brisant» ursprünglich auf 5,3 Millionen Euro geschätzt worden war, für rund das Doppelte an einen neuen Besitzer gegangen. Karl Lagerfeld lebte in der Wohnung, die er Berichten zufolge in einem futuristischen Stil gestalten liess, etwa zehn Jahre. Der Modeschöpfer starb am 19. Februar 2019 im Alter von 85 Jahren in Paris. Die Stadt ist eng mit seiner Karriere verbunden.