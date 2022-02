Karl Lauterbach will Bayern-Star Joshua Kimmich selbst impfen

«Das wäre eine Katastrophe»

Zudem verriet der Gesundheitsminister «Bunte», dass der berührendste Moment in der Corona-Krise der gewesen sei, «als meine 86-jährige Mutter geimpft wurde». Er selbst habe «Freunde und Familie geimpft, allen voran meine Tochter, weil sie das wollte. Aber ich bin auch in Brennpunkte gegangen, wir haben aus dem Bus heraus geimpft. Ein Politiker, der nicht in die Praxis geht, obwohl er es kann, macht was falsch», erklärte der Mediziner.