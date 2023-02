Von der Hauptschule nach Harvard

Karl Wilhelm Lauterbach wurde am 21. Februar 1962 im nordrhein-westfälischen Düren geboren, bezeichnet sich selbst als Arbeiterkind und arbeitete sich von der Hauptschule nach Harvard hoch. 1982 legte er sein Abitur ab, studierte anschliessend Humanmedizin an der RWTH Aachen, der University of Arizona und der University of Texas. 1989 legte er in Aachen die Ärztliche Prüfung ab, 1991 folgte in Düsseldorf die Promotion zum Dr. med.