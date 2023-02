Karl-May-Spiele: «GZSZ»-Star Wolfgang Bahro spielt Winnetou-Erzfeind

Für die Karl-May-Spiele 2023 in Bad Segeberg sind namhafte Gaststars in zwei ikonischen Rollen verkündet worden. Wolfgang Bahro (62), der seit jeher in «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» als Jo Gerner den Schurken mimt, schlüpft für die kommende Spielzeit in die Rolle des gierigen Santer. Geschäftsführerin Ute Thienel freut sich demnach darüber, in Person von Bahro «den grössten Bösewicht des deutschen Fernsehens an den Kalkberg» gelockt zu haben.