Karl-Theodor zu Guttenberg: Ehe-Aus nach mehr als 20 Jahren

«Ja, es ist richtig, das Paar hat sich bereits im vergangenen Winter in bestem Einvernehmen getrennt und wird auch weiterhin in grosser Freundschaft eng miteinander verbunden bleiben», habe Christian Schertz der Deutschen Presse–Agentur bestätigt. Nun bitte man zudem «im Interesse des Schutzes der Privatsphäre der Familie zu Guttenberg und auch in Ansehung der gemeinsamen Kinder, diese zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen».