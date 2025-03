Karla Sofía Gascón: Erster Awardshow-Auftritt seit Tweet-Kontroverse

Karla Sofía Gascón soll auch an Oscars teilnehmen

Anfang der Woche wurde bereits bekannt, dass Karla Sofía Gascón auch an der Oscar–Verleihung am 2. März teilnehmen soll. Die für einen Goldjungen als «Beste Hauptdarstellerin» nominierte Schauspielerin hatte zuvor trotz Nominierungen an keinen der wichtigen Preisverleihungen der Saison teilgenommen, nachdem Anfang Februar frühere Social–Media–Posts aufgetaucht waren, in denen sie sich rassistisch und islamfeindlich geäussert hatte. Unter anderem hatte sie den Islam als «Infektionsherd für die Menschheit» bezeichnet und über die antirassistische Bewegung nach dem Tod des Schwarzen US–Bürgers George Floyd durch Polizeigewalt gespottet.