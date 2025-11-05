Karma schlägt zurück: Überraschendes Aus im «Sommerhaus der Stars»

Das älteste Paar im Haus erhält fünf Stimmen gegen sich, Paulina und Tommy nur drei. Die beiden Paare müssen in eine Exit–Challenge. Auf ins Gesicht geschnallten Entenschnäbeln gilt es Eier durch einen Parcours zu transportieren. Tommy und Paulina sind hier aufgrund des Altersunterschieds im Vorteil. Sie setzen sich klar durch. Jochen hadert mit seinem Alter und der Vergänglichkeit des Seins: «Ich bin keine 20, 30, 40 oder 50 mehr». Da hat es auch nicht geholfen, dass der Senior der Staffel auf Silvas Anleitung vor dem Spiel einen Baum umarmt hat.