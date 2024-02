Karolína Kurková wird 40: Spannende Fakten über das Supermodel

Grosse Erfolge als Model

1984 kam Karolína Isela Kurková in Děčín in der damaligen Tschechoslowakei zur Welt. Von einem Bekannten wurde sie – ohne ihr Wissen – bei einer Modelagentur angemeldet, was ihr Leben für immer verändern sollte. Nachdem sie dort angenommen wurde, liess die internationale Fashion–Szene nicht lange auf sich warten. Dank Miuccia Prada (74), einer Mitinhaberin des berühmten Luxuslabels Prada, kam Kurková Ende der 90er Jahre in Mailand mit «Vogue» in Kontakt.