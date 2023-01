Karoline Eichhorn: «Ich mag es, verlorene Menschen zu spielen»

Karoline Eichhorn (57) findet es toll, «wenn man beim Fernsehen überrascht wird. Das passiert so gut wie nie. Alles ist immer sehr vorhersehbar und absehbar, was als nächstes passiert», erklärt die Schauspielerin im Interview mit spot on news. Sie ist nun in «Gestern waren wir noch Kinder» zu sehen - eine siebenteilige Mini-Serie, die das ZDF am 9., 10. und 11. Januar 2023, jeweils ab 20.15 Uhr (bereits ab 30.12. mit allen Folgen in der ZDFmediathek), zeigt. Diese Geschichte sei «unglaublich gut erzählt. Die Handlung springt hin und her zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Es gibt immer wieder überraschende Momente und Wendungen».