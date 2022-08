Comedian, Banjo, Kunst, Romane, ...

Karriere-Ende in Sicht: Die letzten Stationen von Steve Martin

Steve Martin möchte nach dem Ende seiner Erfolgsserie «Only Murders In The Building» die Schauspielerei aufgeben. Eigentlich kein Wunder, hat der Comedian doch noch zahlreiche Talente und Projekte in petto.