Karriereende: Diese Schlagerstars verabschieden sich von der Bühne

Den Termindruck, den spürt auch Nino de Angelo. «Zeit ist das, was der Mensch sich mit keinem Geld der Welt kaufen kann. Ich will endlich leben, ohne Stress, schon wieder den nächsten Auftritt im Nacken zu haben», sagte er laut «Bild.» Auch er will nun Zeit mit seiner Verlobten Simone und dem Reisen verbringen: «Es gibt so viele schöne Plätze auf der Welt. Ich habe längst noch nicht alle gesehen. Es gibt noch so vieles zu entdecken.»