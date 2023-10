Karriereende? Schlagersängerin Michelle deutet baldigen Abschied an

Einer, der an ihrer Seite steht, ist ihr Freund Eric Philippi. «Eric ist mein Mann. Er gibt mir Stabilität in dem Sinne, dass ich in ihm endlich das gefunden habe, wonach ich mein Leben lang gesucht habe», erzählt Michelle der Tageszeitung. Im Sommer hatte sie Moderator Florian Silbereisen (42) beim «Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich» die Beziehung bestätigt. «Das stimmt und ich bin der glücklichste Mensch und die glücklichste Frau auf der ganzen Welt», sagte sie damals.