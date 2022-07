Karven, Deckert und Co. leben vegan: Das sind ihre schwachen Momente

Wer vegan lebt, verzichtet auf alles, was Spass macht. Stimmt das? «Natürlich gibt es Versuchungen, die obligatorische Ente oder Gans an Weihnachten oder wenn ich Sushi sehe», sagt Schauspielerin Ursula Karven (57) der Nachrichtenagentur spot on news am Rande der «Giulia and Romeo»-Fashionshow in München. «Aber das könnte ich nicht mehr essen, weil ich weiss, was mit den Tieren gemacht wurde. Ich muss mir gut zureden, aber schwach werde ich nicht.»