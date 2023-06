Kastelruther Spatzen: «Man merkt das Alter schon»

Welche Ereignisse aus den 40 Jahren sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Rier: Es gab so viele schöne Erlebnisse. Zum Beispiel, wie wir unsere erste Aufnahme in den Händen hielten und die vielen Auszeichnungen bekommen haben. Das hat man so richtig genossen, und es war eine wunderschöne Zeit. Aber es hat auch Schattenseiten gegeben wie den Tod unseres damaligen Managers Karl-Heinz Gross und den Tod unseres ehemaligen Mitglieds Andreas Fulterer. Das waren schlimme Momente, die wir überstehen mussten und die einem zeigen, dass das Leben auch anders sein kann. Trotzdem ist es so, wie es auch in einem unserer Lieder heisst: «Ich schau mit Freude zurück». Vor allem, weil wir mit all dem Erfolg nicht gerechnet haben. Das hätte ja niemand von uns geglaubt, dass wir so weit kommen. Aber so ist es ja oft: Wenn man zuviel erwartet, wird man enttäuscht. Wenn man nicht so hohe Erwartungen hat, kann man einfach geniessen.