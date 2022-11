Fans, die Spiele in Katar besuchen, müssten «aufpassen», so Stewart weiter. In Katar kann etwa Homosexualität zu Gefängnisstrafen und sogar zum Todesurteil für Muslime führen. Als die «Sunday Times»-Journalistin vorschlägt, Stewart hätte bei der Eröffnungszeremonie seinen Song «The Killing of Georgie» singen können, der vom Mord an einem schwulen Freund des Stars in den Siebzigern handelt, stimmte der Musiker zu: «Das wäre gut gewesen.»