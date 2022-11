Die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar läuft, Deutschlands Nationalmannschaft startet am heutigen Mittwoch gegen Japan ins Turnier. Nach der wegweisenden Auftaktniederlage vor vier Jahren bei der WM in Russland, soll 2022 gleich im ersten Spiel ein Sieg her. Das versichert vor Deutschlands erstem Spiel in Gruppe E auch Kapitän Manuel Neuer (36): «Für mich ist das Auftaktspiel wirklich die wichtigste Partie im ganzen Turnier.» Wer von der Couch aus live dabei sein möchte, hat diese Optionen.