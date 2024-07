Katar, Südafrika, Japan: Das sind die besten Flughäfen der Welt

Auf Platz zwei folgt der Flughafen Kapstadt in Südafrika, der mit einer Gesamtwertung von 8,50 knapp Gold verpasst. Laut der Erhebung sticht der Flughafen insbesondere in Sachen Pünktlichkeit hervor. Der Airport in Kapstadt, der Flughafen in Brasilia (Platz 5) und der Flughafen Panama–Tocumen (Platz 12) sind mit einer Wertung von 8,6 in dieser Kategorie demnach die pünktlichsten der Welt.