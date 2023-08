Katarina Witt: Birgit Schrowange ist ihr «voll verliebtes Vorbild»

Eiskunstlauf-Königin ist «noch nicht» verheiratet

In einem Interview mit «Bild» deutete sie nun allerdings an, einer späten Hochzeit keineswegs abgeneigt zu sein. Dort betonte sie bisher «noch nicht» geheiratet zu haben und thematisierte in diesem Zusammenhang das späte Ehe-Glück der Moderatorin Birgit Schrowange (65), die am 16. Juli mit ihrem bisherigen Verlobten Frank Spothelfer (57) erstmals den Bund der Ehe einging. Ihr überraschender Kommentar dazu: «Birgit Schrowange ist aktuell ein strahlendes und voll verliebtes Vorbild.»