Katarina Witt: Das plant sie zu ihrem 60. Geburtstag

Auch für sich selbst will sie sich mehr Zeit nehmen in ihrem neuen Lebensjahr. Denn sie hat einen speziellen Vorsatz gefasst: «Ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr jeden Monat eine kleine Auszeit zu nehmen.» Im März wolle sie damit starten. Eine erste Auszeit hat sie bereits geplant: Skifahren mit Verwandten und Freunden in Österreich. Sie wolle jetzt achtsamer mit sich umgehen. «Weiter Sport machen. Muskeltraining ist wichtig. Aber auch loslassen lernen. Nicht immer die Letzte sein, die abschliesst.»