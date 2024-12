Kate Beckinsale berichtet von schlimmen Hollywood-Erfahrungen

Auch Harvey Weinsteins (72) Name fällt in dem Video. Beckinsale deutet an, dass der ehemalige Filmproduzent und verurteilte Sexualstraftäter sie wohl auf eine Blacklist gesetzt habe, sie sei aber «eine derjenigen, die das Glück hatten», dass er sich nicht an ihr vergangen habe. Als sie 18 Jahre alt war, habe sie aber ein Crewmitglied, «dem ich wirklich vertraut habe», angefasst. Die Hauptdarstellerin des Films und eine weitere Darstellerin hätten damals behauptet, dass dies nie geschehen sei. Beckinsale könne «47 Millionen Geschichten» dieser Art erzählen und sehe heute oftmals Männer, die behaupten, dass sich dies alles geändert habe. Dem sei allerdings nicht so.