Kate Beckinsale trauert um ihren Stiefvater Roy Battersby

Die britische Schauspielerin Kate Beckinsale (50) trauert um ihren Stiefvater Roy Battersby. Der Regisseur starb am 10. Januar im Alter von 87 Jahren. Die Schauspielerin bestätigte seinen Tod auf Instagram. Dort teilte sie vergangenen Mittwoch (10. Januar) zunächst kommentarlos ein schwarzes Foto. Am Montag (15. Januar) postete sie eine Videomontage und schrieb: «Ich habe noch keine Worte. [...] Ich habe mit allem, das ich habe, für dich gekämpft. Oh Roy, es tut mir so leid, dass ich verloren habe.»