Kate Beckinsale: Trauriges Gedenken an ihren früh verstorbenen Vater

Richard Beckinsale (1947–1979), der Vater der britischen Schauspiel– und Stil–Ikone Kate Beckinsale (50), starb 1979 im Alter von nur 31 Jahren unerwartet an einem Herzinfarkt. Seitdem muss seine mit Filmen wie «Viel Lärm um nichts» oder «Pearl Habour» bekannt gewordene Tochter ohne ihren berühmten Daddy auskommen. In diesem Jahr fällt ihr das Gedenken an ihn vermutlich besonders schwer. Denn erst im Januar dieses Jahres musste sie Abschied von ihrem Stiefvater Roy Battersby (1936–2024) nehmen.