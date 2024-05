Kate Beckinsale wehrt sich gegen Bodyshaming

Der Stress habe zu einem Riss in der Speiseröhre geführt. Sechs Wochen musste sie deshalb in einem Krankenhaus behandelt werden. Die «Pearl Habor»–Darstellerin versuche jetzt «zu überleben» und könne deshalb nichts mit den negativen Kommentaren anfangen. «Das ist es, was ich offenlegen möchte, was zu einer gewissen Gewichtsabnahme beigetragen hat. Was ihr von meinem Aussehen haltet und wie ich aussehen sollte, unabhängig von den Umständen in meinem Leben und denen meiner Familie, ist nicht wichtig», stellte sie klar.