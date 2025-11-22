Kate Beckinsale zeigt Tattoo für ihre verstorbene Mutter

Kate Beckinsale (52) hat ein Bild ihrer verstorbenen Mutter auf ihrem Körper verewigen lassen. Auf Instagram teilt die britische Schauspielerin mit ihren Followerinnen und Followern mehrere Fotos, die ihr neues Tattoo zeigen.
Die Vorlage für das Tattoo, ein altes Foto ihrer Mutter Judy Loe (1947–2025), zeigt Beckinsale ebenfalls auf der Social–Media–Plattform. Jene war wie ihre berühmte Tochter Schauspielerin. Die Aufnahme ist offenbar im Rahmen der britischen Kinderserie «Ace of Wands» entstanden, die in den 1970ern ausgestrahlt wurde. Loe spielte darin die Figur Lulli Palmer.
Kate Beckinsales Mutter, die an Krebs erkrankt war, war im Juli gestorben. Das «grosse Herz dieser kleinen Frau» habe so viele Menschen berührt, die sie innig liebten, teilte die Schauspielerin mit. «Sie war in vielerlei Hinsicht mutig, hat manchmal zu viel verziehen und an das Gute in den Menschen geglaubt, und die Welt ist ohne sie so düster, dass es kaum zu ertragen ist.»
Das bedeuten die anderen Tattoos von Kate Beckinsale
Es ist nicht das erste Tattoo, mit dem Beckinsale eine ihr nahestehende Person ehrt, die sie geliebt hat. In dem Beitrag schreibt sie auch: «"Wenn alle aufhören würden zu sterben, hätte ich nicht so viele Tattoos.» Über dem Abbild ihrer Mutter prangen die beiden Worte «Fatherless Scum» – ein Zitat aus David Bowies Lied «Fantastic Voyage». Sie hatte es sich vor wenigen Monaten zu Ehren ihres Vaters Richard Beckinsale (1947–1979) stechen lassen, der verstarb als sie erst fünf Jahre alt war.
Auch Tattoos mehrerer geliebter Tiere hat sich Beckinsale bereits stechen lassen. Über dem Schriftzug findet sich ein Bild des Fuchses Peepo, um den sie sich gekümmert hatte. Im Jahr 2023 hatte sie sich von ihrem Kater verabschieden müssen. Ihren Unterarm ziert auch ein Tattoo des verstorbenen Katers.