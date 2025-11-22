Kate Beckinsale zeigt Tattoo für ihre verstorbene Mutter

Das bedeuten die anderen Tattoos von Kate Beckinsale

Es ist nicht das erste Tattoo, mit dem Beckinsale eine ihr nahestehende Person ehrt, die sie geliebt hat. In dem Beitrag schreibt sie auch: «"Wenn alle aufhören würden zu sterben, hätte ich nicht so viele Tattoos.» Über dem Abbild ihrer Mutter prangen die beiden Worte «Fatherless Scum» – ein Zitat aus David Bowies Lied «Fantastic Voyage». Sie hatte es sich vor wenigen Monaten zu Ehren ihres Vaters Richard Beckinsale (1947–1979) stechen lassen, der verstarb als sie erst fünf Jahre alt war.