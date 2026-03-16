Kate Hudson funkelt mit ihrer Mutter Goldie Hawn um die Wette

Spontane Kleiderwahl

Die Schauspielerin erzählte der «Vogue», dass sie ihr Kleid erst am Morgen der Oscar–Verleihung ausgesucht habe. «Es war mir so wichtig, dass ich keinerlei Angst vor der Kleiderwahl haben würde.» Weiter sagte sie: «Ich wollte eine wirklich schöne Silhouette auf dem Teppich haben, und ich wollte mich wohl und geborgen fühlen, und ich wollte, dass es sich elegant anfühlt, und ich wollte, dass es sich hell und farbenfroh anfühlt.»